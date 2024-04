lundi 8 avril 2024 • 770 lectures • 0 commentaires



iGFM (Dakar) La date du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 devrait être annoncée dans les prochains jours. En attendant, nos confrères d'Afrik-Foot dévoilent la composition des chapeaux probables.

Suite à la publication du dernier classement FIFA jeudi, l’annonce de la date concernant le tirage au sort devrait intervenir courant avril. En attendant, on peut d’ores et déjà opérer une projection sur les chapeaux du tirage au sort. Pour rappel, ils devraient être au nombre de quatre, composées de 12 équipes chacun, lesquelles seront réparties suivant leur rang mondial.



La Côte d’Ivoire, Sénéggal, Nigeria, Maroc...dans les têtes de série



Ainsi, le chapeau 1, celui des têtes de série, devrait contenir le champion d’Afrique en titre évidemment, la Côte d’Ivoire, le vice-champion le Nigeria, les médaillés de bronze sud-africains, la RDC ayant terminé quatrième, le Mali, ainsi que le Maroc, première nation africaine au classement FIFA, le Sénégal, l’Egypte, la Tunisie, l’Algérie, le Cameroun et le Burkina Faso, malgré leurs parcours en demi-teinte à la CAN.



Les outsiders dans le chapeau 2



Le chapeau 2 devrait regrouper les outsiders, à savoir les sensations de la CAN, la Guinée, le Cap-Vert, la Guinée Équatoriale et la Mauritanie, ainsi que le Gabon, le Ghana, la Zambie, l’Ouganda, l’Angola, le Bénin, la Namibie et le Kenya. Le Congo devrait lui partager le troisième chapeau avec Madagascar, le Mozambique, le Togo, la Libye, la Guinée-Bissau, les Comores, la Tanzanie, le Zimbabwe le Malawi, la Sierra Leone et le Soudan.



Enfin le quatrième et dernier chapeau rassemblerait la Centrafrique, le Niger, la Gambie, le Rwanda, le Burundi, l’Éthiopie, le Botswana, le Lesotho ainsi que les quatre nations issues du tout préliminaire, l'Eswatini, le Liberia, le Soudan du Sud et le Tchad.



Les chapeaux probables :



Chapeau 1



Maroc (13e)

Sénégal (17e)

Nigeria (30e)

Egypte (37e)

Côte d'Ivoire (38e)

Tunisie (41e)

Algérie (43e)

Mali (44e)

Cameroun (51e)

Afrique du Sud (59e)

Burkina Faso (62e)

RD Congo (63e)



Chapeau 2



Cap-Vert (65e)

Ghana (68e)

Guinée (76e)

Guinée Equatoriale (79e)

Gabon (84e)

Zambie (86e)

Ouganda (92e)

Angola (94e)

Bénin (97e)

Mauritanie (105e)

Namibie (106e)

Kenya (107e)



Chapeau 3



Madagascar (109e)

Mozambique (110e)

Congo (111e)

Togo (113e)

Libye (114e)

Guinée-Bissau (116e)

Comores (117e)

Tanzanie (119e)

Zimbabwe (122e)

Malawi (125e)

Sierra Leone (126e)

Soudan (127e)



Chapeau 4



Centrafrique (128e)

Niger (129e)

Gambie (130e)

Rwanda (131e)

Burundi (140e)

Éthiopie (145e)

Botswana (146e)

Eswatini (148e)

Lesotho (149e)

Liberia (152e)

Soudan du Sud (167e)

Tchad (176e)