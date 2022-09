jeudi 1 septembre 2022 • 203 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) La Confédération africaine de football (CAF) qui effectue depuis mardi une visite à Conakry, a rassuré, la Guinée qui doit abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025, renseigne Afrikfoot.

Dans un contexte où de nombreuses rumeurs au sujet d’un retrait de l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée circulent ces derniers mois, la Confédération africaine de football (CAF) effectue depuis mardi une visite à Conakry. La délégation dépêchée par l’instance panafricaine a rencontré ce mercredi le ministre de la Jeunesse et des Sports guinéen, Lansana Béa Diallo, puis le chef d’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya.



A l’issue de ces entrevues, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, qui se trouve à la tête de cette délégation, a pris la parole devant la presse. Pour délivrer un message plutôt rassurant aux suiveurs du Syli National. «Nous allons voir comment trouver des solutions pour aider la Guinée. Nous ne sommes pas venus pour retirer l’organisation à la Guinée», a ainsi assuré le dirigeant, avant de nuancer tout de même ses propos. «Nous sommes venus pour voir si la Guinée a des propositions pour convaincre la CAF de lui faire toujours confiance pour l’organisation de cette CAN 2025.»



La CAN 2025, «intérêt national et prioritaire»



Le pays de Naby Keita va donc devoir démontrer qu’il est toujours à la hauteur. Sur ce point, les autorités guinéennes ont anticipé en annonçant dès lundi que la CAN 2025 a été élevée au rang «d’intérêt national et prioritaire». Dans ce cadre, une enveloppe budgétaire supplémentaire a été allouée au ministère de la Jeunesse et des Sports pour préparer au mieux la compétition.



«Le défi qui nous attend aujourd’hui, à partir du moment où, on a fait une priorité nationale ce projet, cela veut dire que tous les moyens de la nation seront mis à disposition pour relever le défi, pour réussir ce grand challenge», a rappelé en parallèle le ministre Lansana Béa Diallo. «Aujourd’hui on est une équipe qui marche, on est une équipe qui avance. Et on a aujourd’hui tout le soutien du gouvernement pour relever le défi.» Le message est passé…La Guinée veut bel et bien organiser la CAN 2025.