samedi 24 février 2024 • 750 lectures • 0 commentaires

Sport 17 heures Taille

iGFM (Dakar) Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, a mis les points sur les i quant à la date de la prochaine CAN 2025 au Maroc.

Dernièrement, malgré les déclarations du président de la CAF, Patrice Motsepe, n’étant pas de nature à confirmer ni à infirmer la tenue de la CAN 2025 en été et non pas en hiver, comme révélé précédemment le pays hôte le Maroc, un responsable de l’instance ayant requis l’anonymat avait assuré que la prochaine édition devrait bel et bien se tenir “en juillet et en août”. Les dates du 20 juillet au 16 ou 17 août avaient même été plus précisément évoquées. Cette fuite renforçait la tendance qui voulait que la 35e édition se déroule juste après la première édition de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes, prévue du 15 juin au 13 juillet 2025.



"Même la CAF ne sait pas encore quand se tiendra la compétition"



Cependant ce vendredi, questionné par la presse kényane, Véron Mosengo-Omba a désavoué cette information, arguant que même la CAF n'a pas encore tranché sur les dates du tournoi. “Vous savez, 2025 sera l’année de la première édition de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA avec 32 équipes. Nous avons besoin de connaitre la date exacte de la finale. Sans oublier qu’après cette compétition, les joueurs auront besoin de se reposer. (…) Les discussions sont toujours en cours. Si vous apprenez une date pour la CAN 2025, sachez que ce n’est pas officiel. Même la CAF ne sait pas encore quand se tiendra la compétition. Tout ce que nous savons, c’est que la CAN 2025 aura lieu au Maroc en 2025. Les discussions sont en cours avec le Maroc, la FIFA, y compris avec l’Association européenne des clubs”, a ainsi clarifié le Suisso-Congolais dans des propos rapportés par nos confrères d’Africa Foot United.



Réel aveu ou langue de bois destinée à maintenir le semblant de suspense ? Une chose est certaine, la CAF n'est pas décidée pour l'instant à confirmer la tenue de la CAN 2025 en été…



Avec Afrikfoot