jeudi 6 avril 2023 • 490 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Après avoir destitué la Guinée de l’organisation de la CAN 2025 en septembre 2022, la Confédération africaine de football (CAF) a enfin officialisé ce jeudi une date limite pour la désignation du nouveau pays-hôte !

Contrairement à des rumeurs insistantes, ce ne sera pas forcément pour l’assemblée générale de l’instance, fixée le 13 juillet à Cotonou au Bénin. En effet, au lendemain de son comité exécutif tenu par visioconférence, la CAF a seulement fait savoir qu’elle annoncera son choix « avant septembre » prochain et désignera également par la même occasion le pays-hôte de l’édition suivante (2027) ! Cette procédure est relativement courante pour l’instance panafricaine, qui avait désigné simultanément les pays hôtes de trois CAN en 2014 durant l’ère Issa Hayatou.



"La CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année», indique le communiqué, avant de s’expliquer. «La CAF a également décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres de la CAF et de leurs gouvernements pour accueillir la compétition".



Pour rappel, l’Algérie, le Maroc, la Zambie et le duo Nigeria-Bénin sont candidats pour l’édition 2025 et viennent de recevoir une visite d’inspection au cours des dernières semaines. En revanche, le nom des candidats pour 2027 n’a pas encore fuité… Il se pourrait bien que les deux futurs pays hôtes se trouvent parmi les 5 candidats en lice pour 2025. Attribuer une édition à l'Algérie et une au Maroc éviterait bien des problèmes diplomatiques, mais ce scénario paraît très improbable puisque le président de la CAF, Patrice Motsepe, se montrerait favorable à une alternance entre les différentes zones régionales d'une édition à l'autre. Rappelons que la Côte d'Ivoire abritera la prochaine CAN du 13 janvier 2024 au 11 février 2024.



AFRIKFOOT