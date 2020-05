Can 2025 : le Sénégal et la Guinée pourraient envisager une co-organisation

iGFM-(Dakar) Ce n’est pas la première fois que l’idée est avancée. Antonio Souaré, président de la (Fédération guinéene de football) espère que la Guinée et le Sénégal pourront discuter d’une co organisation de la CAN 2025.

« C’est une option que les deux gouvernements pourraient envisager’’, indique l’homme d’affaires au quotidien Stades et repris par l’APS.

C’est la Guinée qui doit abriter la CAN 2025 après le glissement opéré par la CAF. Initialement le pays devait accueillir la compétition en 2023.

Mais déjà à plusieurs reprises, les autorités guinéennes ont balayé d’un revers de la main une co organisation avec le Sénégal.

« C’est soit la Guinée n’est pas prête à organiser, soit nous sommes prêts à organiser et nous l’assumerons…il n’y a pas de co-organisation, 2025 sera la Guinée ou la Guinée », indiquait par ailleurs le ministre Bantama Sow.