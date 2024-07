lundi 1 juillet 2024 • 1562 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tirage au sort des éliminatoires pour la CAN 2025 sera effectué le 4 juillet à 12h30 GMT à Johannesburg, en Afrique du Sud. Découvrez les chapeaux probables qui seront utilisés.

Ce 4 juillet en Afrique du Sud, la Confédération Africaine de Football (CAF) procédera au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce qu'il faut savoir sur ces échéances.



Le format probable des éliminatoires de la CAN



Si la CAF n'a encore rien dévoilé sur le format, on peut d’ores et déjà effectuer une projection sur les chapeaux du tirage au sort. Ils devraient être au nombre de quatre, composés de 12 équipes chacun, lesquelles seront réparties suivant leur rang au dernier classement FIFA. On aura donc 12 groupes qualificatifs composés chacun de 4 équipes et les deux premières se qualifieront pour la CAN, dont la phase finale aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Les équipes les plus redoutables comme la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, le Nigeria, le Sénégal, le Maroc ou encore l'Algérie figureront sans surprise dans le chapeau 1. Le Burkina Faso, passé dans le 2e chapeau suite au dernier classement FIFA, fait office de grand perdant, à l'inverse du Ghana, grand gagnant car passé du chapeau 2 au 1er.



Cela dit, ce second chapeau contient plusieurs autres équipes qui sont de taille à lutter avec celles du chapeau 1 : Cap-Vert, Guinée, Gabon ou encore Guinée Equatoriale. Tirer ce genre d'adversaires ne sera clairement pas non plus un cadeau pour les favoris.



Les chapeaux probables



Chapeau 1



Maroc (12e)

Sénégal (18e)

Egypte (36e)

Côte d'Ivoire (37e)

Nigeria (38e)

Tunisie (41e)

Algérie (44e)

Cameroun (49e)

Mali (50e)

Afrique du Sud (59e)

RD Congo (61e)

Ghana (64e)



Chapeau 2



Cap-Vert (65e)

Burkina Faso (67e)

Guinée (77e)

Gabon (83e)

Guinée Equatoriale (89e)

Zambie (90e)

Bénin (91e)

Angola (92e)

Ouganda (94e)

Namibie (97e)

Mozambique (103e)

Madagascar (104e)



Chapeau 3



Kenya (108e)

Mauritanie (112e)

Congo (113e)

Tanzanie (114e)

Guinée-Bissau (115e)

Libye (118e)

Comores (119e)

Togo (120e)

Soudan (121e)

Sierra Leone (122e)

Malawi (125e)

Centrafrique (127e)



Chapeau 4



Niger (128e)

Zimbabwe (129e)

Rwanda (131e)

Gambie (132e)

Burundi (140e)

Liberia (142e)

Ethiopie (143e)

Botswana (145e)

Lesotho (149e)

Eswatini (154e)

Soudan du Sud (167e)

Tchad (178e)