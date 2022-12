lundi 19 décembre 2022 • 145 lectures • 0 commentaires

Sport 13 mins Taille

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, ce lundi en début de soirée, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a indiqué que le Sénégal n'a pas pour le moment déposé sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

"La Fédération Sénégalaise de Football informe l’opinion publique que le Sénégal n’est pas candidat pour l’organisation de la CAN 2025 contrairement à ce que certains médias ont récemment annoncé.



Les autorités sportives du Sénégal se focalisent pour le moment sur la construction et la réhabilitation d’infrastructures sportives à travers le pays afin de pouvoir accueillir dans un futur proche une grande compétition continentale", peut-on lire.



Pour rappel, il y a quelques heures, plusieurs sources bien introduites, comme le journaliste Ablam Gnamesso, indiquent que 6 dossiers de candidature ont été déposés. Il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Maroc, du Sénégal, de la Zambie ainsi que d’une candidature commune Nigeria-Bénin. La CAF devrait officialiser cette liste dans les prochains jours et dévoiler le planning des visites d’inspection, qui seront programmées entre le 5 et le 25 janvier.

PUBLICITÉ