mardi 20 février 2024

iGFM (Dakar) Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 a été effectué, ce mardi au Caire (Égypte).

Les choses sérieuses commencent pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) qui aura lieu au Maroc du 23 juillet au 21 août 2025.



Le siège de la Confédération africaine de football (CAF) a abrité aujourd’hui le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2025.



Ce tirage au sort a donné lieu aux affiches suivantes dans le tour préliminaire :



Somalie vs Eswatini

Sao-Tomé vs Soudan du Sud

Tchad vs Maurice

Djibouti vs Libéria



NB : les matchs aller-retour auront lieu entre le 18 et le 26 mars 2024.