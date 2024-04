lundi 1 avril 2024 • 513 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Afrikfoot nous plonge au cœur des préparatifs pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, mettant en lumière les équipes engagées, tentant d'anticiper la date du tirage au sort des éliminatoires, et détaillant le format des qualifications.

La CAN est le tournoi que toutes les nations africaines rêvent de disputer. Dans cet article, nous allons plonger au cœur des préparatifs pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, mettant en lumière les équipes engagées, tentant d'anticiper la date du tirage au sort des éliminatoires, et détaillant le format des qualifications.



Les 48 sélections engagées



Les 48 sélections engagées pour les qualifications de la CAN 2025 se composent des 44 premières nations africaines au classement FIFA de février 2024, auxquelles s'ajoutent quatre équipes qualifiées via le tour préliminaire qui a eu lieu en mars. Voici la liste des pays participants :

Algérie

Angola

Bénin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

Comores

Congo

RD Congo

Côte d'Ivoire

Égypte

Eswatini (qualifié via le tour préliminaire)

Éthiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Kenya

Lesotho

Liberia (qualifié via le tour préliminaire)

Libye

Madagascar

Malawi

Mali

Maroc

Mauritanie

Mozambique

Namibie

Niger

Nigeria

Ouganda

République centrafricaine

Rwanda

Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Soudan

Soudan du Sud (qualifié via le tour préliminaire)

Tanzanie

Tchad (qualifié via le tour préliminaire)

Togo

Tunisie

Zambie

Zimbabwe



La date du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025



La date précise du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 n'a pas encore été annoncée par la Confédération Africaine de Football (CAF). Cependant, en se basant sur le calendrier de la précédente édition, où le tirage au sort avait eu lieu le 19 avril 2022, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'annonce pour cette édition soit faite dans les prochaines semaines.



Il est important de noter que le prochain classement FIFA, qui joue un rôle crucial dans la répartition des équipes en chapeaux pour le tirage, sera publié le jeudi 4 avril. Ainsi, il est probable que le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 sera annoncé après cette date, une fois le nouveau classement FIFA dévoilé.



Lors du dernier tirage, les 48 équipes étaient divisées en quatre chapeaux de 12, organisés selon leur classement FIFA. La même procédure devraitt être suivie cette année afin de tirer des groupes de 4 équipes, issues chacune d'un chapeau différent.



Le format des qualifications



Le format des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 suit une structure conçue pour garantir que les meilleures équipes du continent se qualifient pour cette 35e édition du tournoi qui aura lieu au Maroc à une date exacte restant à déterminer.



Les qualifications sont organisées autour de 12 groupes, chacun composé de 4 équipes. Au terme de cette phase de groupes, les deux premières équipes de chaque groupe, soit un total de 24 équipes, se qualifieront pour la phase finale de la CAN 2025.

