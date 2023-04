jeudi 27 avril 2023 • 1283 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Sénégal n'est pas encore candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2017, selon la Confédération Africaine de Football (CAF), qui a dévoilé une liste de six pays intéressés.

Ce jeudi, la CAF a reçu des déclarations d'intérêt de la part de six pays dans le cadre du processus de candidature pour l’organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. On retrouve parmi les postulants l’Algérie, déjà candidate pour l’édition 2025, le Botswana, qui a maintenu son dossier malgré le retrait de la Namibie, l’Egypte, qui a déjà accueilli l’édition 2019, et un trio d’Afrique de l’Est composé du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie, qui briguent une co-organisation.



"Nous avons l'ambition de doter Saint Louis d'un stade de niveau mondial pour accueillir une poule lors de la CAN 2027 à l'organisation de laquelle le Sénégal a postulé"



Après donc ce communiqué officiel de l'instance du football africain, il est donc clair que le Sénégal n'a pas postulé comme l'avait annoncé l'ex-ministre des Sports quelques jours avant sa démission du gouvernement sénégalais. "Nous avons l'ambition de doter Saint Louis d'un stade de niveau mondial pour accueillir une poule lors de la CAN 2027 à l'organisation de laquelle le Sénégal a postulé", avait pourtant déclaré mi-avril, Yankhoba Diatara, lors d'une visite dans le nord, selon une note de sa cellule de communication.



Ce jour-là, Diatara avait annoncé l'érection d'un complexe sportif avec le stade délocalisé Me Babacar Sèye de 30 000 places. Il s'agira notamment de la construction d'un Palais des Sports qui comportera également des salles de pratique des sports de combat, et une piscine municipale. Ce projet de délocalisation du stade Me Babacar Seye d'un montant initial de 17 milliards de francs CFA, pour une capacité de 15 000 places sera renforcé à 30 000 places avec toutes les commodités d'homologation dignes d'un stade international sur une superficie de 15ha. Selon Yankhoba Diatara, cette infrastructure sera mise aux normes de la FIFA pour accueillir des rendez-vous internationaux à l'instar de la Coupe d'Afrique. Une compétition dont la candidature du Sénégal n'est pas arrivée sur la table de la CAF comme l'a indiqué l'instance. Maintenant que le nom du Sénégal ne figure pas sur la liste des six pays dévoilés, à quel niveau le Sénégal a failli ? Est ce au niveau de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF)? Est-ce au niveau du Ministère des Sports ? Quoi qu'il en soit, il faut situer les responsabilités pour que pareil impair ne puisse plus se reproduire. Surtout que le Sénégal est au sommet du football africain. Du coup, son standing ne mérite plus ça.