jeudi 27 avril 2023 • 223 lectures • 0 commentaires

Sport 58 mins Taille

iGFM (Dakar) La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce jeudi, la liste des six pays qui ont officiellement exprimé leur intérêt pour l’organisation de la CAN 2027.

La CAF a reçu des déclarations d'intérêt de la part de six pays dans le cadre du processus de candidature pour l’organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. On retrouve parmi les postulants l’Algérie, déjà candidate pour l’édition 2025, le Botswana, qui a maintenu son dossier malgré le retrait de la Namibie, l’Egypte, qui a déjà accueilli l’édition 2019, et un trio d’Afrique de l’Est composé du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie, qui briguent une co-organisation.



À l'expiration du délai fixé par l'administration, la CAF a enregistré quatre différentes candidatures. Les nations candidates sont (par ordre alphabétique) :



1. Algérie



2. Botswana



3. Égypte



4. Kenya, Ouganda et Tanzanie (candidature conjointe)



Prochaines étapes et dates limites provisoires :



- 23 mai 2023 : Date limite à laquelle les associations membres doivent soumettre leur candidature finale, y compris tous les documents de candidature et d'accueil (accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.), qui doivent être dûment signés.



- 1 juin-15 juillet 2023 : Visites d'inspection



- Date à confirmer : Décision du Comité Exécutif de la CAF