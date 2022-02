dimanche 6 février 2022 • 241 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) L'équipe nationale de football du Sénégal a enfin soulevé son premier titre continental en remportant l'édition 2021 de la 33e Coupe d’Afrique des nations, devant l'Egypte aux tirs au but (0-0, 4-2 tab), dimanche, au stade Olembé de Yaoundé.

Cette finale de la 33e édition avait plusieurs enjeux. Le Sénégal était en quête de son premier sacre et l'Egypte visait son 8e titre. Sans oublier, le duel Mané-Salah, deux coéquipiers à Liverpool, adversaires, ce dimanche 6 mars 2022 pour une victoire finale.



Mané et Mendy portent le Sénégal



Le rythme faiblissait ensuite avec des Lions moins précis et les Egyptiens frôlaient le hold-up à deux reprises, d’abord sur une tête d’Abdelmonem qui ne passait pas loin sur corner, puis surtout sur une tête de Marwan Hamdy qui manquait le cadre au point de penalty. Après une fin de match insipide, il fallait logiquement en passer par la prolongation. Celle-ci était marquée par le réveil des Sénégalais avec deux énormes occasions pour Bamba Dieng, entré en jeu. Mais le Marseillais se heurtait à un Gabaski décidément impérial qui se couchait parfaitement pour claquer sa frappe avant de réaliser une belle parade pour détourner sa tête.



Les Lions y ont cru jusqu'au bout



Malgré une tentative lointaine du Phocéen repoussée de justesse par le portier, les Pharaons se réveillaient ensuite durant la seconde période de la prolongation mais Edouard Mendy veillait au grain et bondissait superbement pour claquer le tir de Marwan Hamdy. Le sacre se jouait aux tirs au but. Après un tir expédié sur le poteau par Abdelmonem, Gabaski remettait l’Egypte à égalité en détournant le tir de Bouna Sarr. Mais Edouard Mendy repoussait ensuite la tentative de Lashin et Mané ne tremblait en transformant le tir au but du sacre ! Au bout du suspense, le Sénégal décroche son premier titre continental après ses échecs en 2002 puis en 2019.