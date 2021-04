jeudi 29 avril 2021 • 117 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Le tirage au sort de la CAN Beach Soccer Sénégal 2021 est effectué ce matin. Les huit équipes sont réparties dans deux poules de 4. Les Lions logent dans la poule A en compagnie de l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie.

Au micro de wiwsport, le coach des Lions, Ngalla Sylla a commenté le tirage au sort notamment celui du Sénégal qui pourrait-on dire, bénéfice d’un tirage clément. Le technicien n’aborde pas le même sens. “On ne peut pas dire que le Sénégal joue dans une poule facile. En coupe d’Afrique, ce sont les meilleures équipes qui y jouent. Nous sommes dans une poule où les adversaires sont inconnues. A part la Tanzanie, nous n’avons jamais joué avec la RD Congo ni l’Ouganda et on sait que ce dernier a un championnat local. La Tanzanie, on l’a battu l’année dernière en phase de poules CAN en Egypte” informe t’il.

L’ancien joueur de la tanière rassure toutefois que “malgré toutes nos inquiétudes, on va utiliser toutes nos forces pour atteindre nos objectifs.”

Ngalla Sylla et son groupe de 20 joueurs sont en regroupement au centre de formation technique Jules Francois Bocandé à Toubab Dialao. Concernant la liste finale des joueurs qui vont prendre part à la compétition (26-30 mai), le sélectionneur informe que les équipes sont à l’écoute de la CAF.

“La CAF doit fixer la date pour les listes. Parce que là on ne sait pas si on doit publier une liste de 12 ou 15 joueurs. Dans le contexte actuel avec le Covid19, une demande a été faite pour allonger la liste avec 3 joueurs supplémentaires. On attend donc la réponse de l’instance. Là je continue le travail avec les 20 joueurs en stage en attendant la décision de la CAF” fait il savoir à wiwsport.

Le Sénégal a remporté ce trophée 5 fois (2008 – 2011- 2013 – 2016 – 2018) Champion en titre, les Lions vont jouer sur leurs terres, Saly Portudal sera le théâtre de cette compétition de football à 5 sur la plage. “Notre objectif reste le même, défendre notre titre continental” affirme le coach.

Notons que les deux premières places de cette CAN sont qualificatives à la coupe du monde.

Wiwsport.com