iGFM (Dakar) Moins d'une semaine après l'élection, le Comité Exécutif de la FSF s’est réuni, ce jeudi 12 août 2021 au Centre International de Conférence Abdou DIOUF (CICAD). Une occasion pour anticiper sur les dispositions nécessaires pour une bonne participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

En prenant d'abord acte des informations et dispositions prises pour les préparatifs de la Coupe du Monde de Beach soccer, Russie 2022 à laquelle les Lions de la plage participent et des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Comité Exécutif a évoqué les préparatifs de la prochaine CAN de football. Sachant donc que les Lions du Sénégal sont qualifiés pour Cameroun 2021, le Comté Exécutif a annoncé qu' une délégation composée de représentants du Ministère des Sports, de la Fédération Sénégalaise de Football et de l’ANPS (Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal) devra assister au tirage au sort de la CAN qui aura lieu le 17 août à Yaoundé, pour ensuite anticiper sur les dispositions nécessaires pour une bonne participation du Sénégal à cette compétiton majeure. A rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui était initialement pévue en janvier 2021, se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.