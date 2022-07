mardi 12 juillet 2022 • 430 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) La CAF a publié le onze type de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2022 à l'issue de la phase de groupes du tournoi. Les meilleures joueuses de cette première phase représentent sept nations différentes.

La sélection a été réalisée par les membres du Groupe d'étude technique (TSG) de la CAF dont l’objectif est d’analyser le jeu dans sa profondeur.



La gardienne sud-africaine Andile Dlamini a été sélectionnée comme meilleure gardienne du tournoi jusqu'à présent avec une défense centrale axée sur la Nigériane Osinachi Ohale et la Zambienne Lushomo Mweemba. Comme latérales, on retrouve Samia Aouni de la Tunisie et Zineb Redouan complétant du Maroc.



La capitaine marocaine Ghizlane Chebbak est la meilleure buteuse du tournoi avec trois buts à ce jour. Elle ainsi que la capitaine sud-africaine Jane Refiloe forment une formidable combinaison au milieu de terrain.



La fantastique Rasheedat Ajibade du Nigéria à l’aile et la Camerounaise Ajara Nchout sur l'autre flanc, apportent de la puissance sur les côtés.



Tandis que la pointe de l’attaque est portée par Refilwe Tholakele du Botswana associée à Grace Chanda juste derrière elle.



Alors que le tournoi progresse, ces joueuses auront un rôle crucial à jouer dans la quête de leurs pays respectifs pour une place à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.



Le Groupe d’Etude Technique TSG est composé de Clémentine Touré (sélectionneuse de la Côte d'Ivoire), Radia Fertoul (sélectionneuse de l'Algérie), Jacqui Shipanga (directrice technique de la Namibie), Shilene Booysen (sélectionneuse du Soudan du Sud), Mercy Tagoe (sélectionneuse du Ghana) et Amani Boukare (sélectionneuse de la Tunisie U20 et entraîneure-adjoint de l'équipe senior).