lundi 4 juillet 2022 • 808 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Ce lundi, le tenant du titre, le Nigeria effectue son entrée en lice contre l'Afrique du Sud, à Rabat (Maroc).

Le groupe C de la CAN féminine 2022 sera le dernier à entrer en piste ce lundi avec une affiche de choix entre le Nigeria et l’Afrique du Sud à Rabat, au Maroc. Il ne s’agit rien de moins que d’un remake de la dernière finale de la compétition, remportée par les Super Falcons en 2018 (0-0, 4-3 tab) !



La sélection victorieuse pourra aborder la poursuite de la phase de groupes très sereinement, tandis que la perdante se retrouvera déjà sous pression avant d’enchaîner par des matchs contre le Burundi et le Botswana, deux petits nouveaux, qui s’affrontent dans la soirée dans l’autre match de cette poule.



Programme du jour



17h00 Nigeria-Afrique du Sud



20h00 Burundi-Botswana