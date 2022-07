lundi 11 juillet 2022 • 2379 lectures • 0 commentaires

Sport 7 heures Taille

iGFM (Dakar) Les affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin sont connues.

La phase de groupes de la CAN féminine 2022 s’est achevée ce dimanche avec le verdict de la poule C, la dernière de la compétition. En quarts, le programme s’annonce toutefois corsé pour le Petit Poucet, qui devra se frotter au pays-hôte, le Maroc, auteur d’un sans-faute. Le Nigeria, lui, devra se coltiner le Cameroun dans un énorme choc en forme de remake des finales des éditions 2014 et 2016, toutes deux remportées par les Super Falcons. Enfin, l’Afrique du Sud partira favorite contre la Tunisie, qualifiée elle aussi parmi les meilleurs 3es. L’affiche Sénégal-Zambie, connue depuis la veille, complète le tableau des quarts.



Les affiches des quarts de finale :



Maroc-Botswana



Zambie-Sénégal



Afrique du Sud-Tunisie



Cameroun-Nigeria