mercredi 13 juillet 2022 • 558 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal ne décrochera pas son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin et la Coupe du monde. Les Lionnes ont été éliminées en quarts de finale, ce mercredi, par la Zambie.

L'aventure s'arrête pour les Lionnes du Sénégal. Après avoir réussi à entrer dans l'histoire avec une première qualification en quarts de finale de la CAN, elles n'ont pu confirmer. En effet, les Sénégalaises ont été éliminées par la Zambie aux tirs au but (1-1, TAB 2-4) mercredi soir, à Casablanca (Maroc). Pire, elles n'iront pas à la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande l'année prochaine, après cette élimination.



Pour rappel, le Sénégal a fait mieux qu'en 2012 lors de sa première participation où il était éliminé dès le premier tour sans la mondre victoire.