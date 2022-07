jeudi 14 juillet 2022 • 470 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mame Moussa Cissé a sorti des mots très touchants au lendemain de l'élimination de l'équipe féminine du Sénégal en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Maroc 2022".

"Etre vainqueur, c'est croire en ses capacités malgré les insuccès. L'apprentissage du haut niveau continue. Merci pour votre soutien indéfectible et vos prières. Bravo mes filles. Je suis fier de vous, en route pour un avenir radieux et auréolé de gloire. Manko Wutu Ndamli (Ensemble, nous vraincrons)", a écrit sur WhatsApp, le sélectionneur des Lionnes du Sénégal, qui rate le Mondial après cette élimination aux portes du carré d'as, par la Zambie, à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, TAB 2-4).