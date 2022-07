vendredi 8 juillet 2022 • 285 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Maroc et le Sénégal s’affrontent ce vendredi (20h00), au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, pour le compte de la dernière journée du Groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. L'entraîneur de l'équipe sénégalaise, Mame Moussa Cissé a évoqué ce match décisif pour la première place du groupe A, face au pays hôte.

"Il y a des choses à exploiter pour essayer de faire un bon match, nous avons bien étudié notre adversaire, nous sommes prêts à disputer cette finale mais le plus important c’est de donner le meilleur spectacle ici… c’est une CAN qui vient avec un nouvel élan et vendredi il faudra donner la meilleure image à l’Afrique. Cest une équipe qui n’a pas encore marqué dans le jeu. Tous ses buts sont sur coup de pieds arrêtés. Nous l’avons trouvé bien étudié et nous allons tout faire pour gagner ce match."



"C'est plutot une pression sur le Maroc"



"C’est plutôt une pression sur le Maroc, ils viendront voir le pays hôte donc c’est le Maroc qui a intérêt de faire un bon match ce vendredi. Nous allons jouer avec le même état d’esprit. C’est une chance pour les joueuses, ça va faire grandir nos filles. Tout le monde aimerait jouer devant un stade plein."



"Montrer au monde ce dont on est capable"



"Certes, nous avons gagné nos deux premiers matchs mais nous n’avons pas encore sorti tout notre potentiel. Je pense que vendredi ce sera le déclic pour montrer au monde ce dont on est capable."



Mame Moussa rassure pour Mariame Babou



"Nous avons eu très peur pendant le match, le choc était violent. Mais heureusement, les examens n’ont pas révélés de facture. Elle n’a pas pris part à l’entraînement de ce mercredi mais elle pourra revenir dans les prochains jours."



Rendez-vous vendredi à 20h au complexe sportif Moulay Abdellah.



Le classement avant le match de ce soir



