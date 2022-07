CAN féminine : six cas positifs de Covid-19 au sein de la délégation sénégalaise

iGFM (Dakar) Le Maroc et le Sénégal s’affrontent ce vendredi (20h00), au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah pour le compte de la dernière journée du Groupe A de la CAN féminine. A quelques heures de cette rencontre, la Fédération sénégalaise de football informe que six cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés au sein de la délégation. Déjà qualifiées en quarts de finale, les Lionnes veulent faire carton plein malgré la pandémie.

