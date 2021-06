mercredi 16 juin 2021 • 110 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Fred Bougeant, le sélectionneur des Lionnes du Sénégal, a analysé l'élimination de son équipe en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, par le Congo ((20-21), mardi, à Yaoundé.

«Je suis très déçu pour les joueuses. On voulait vraiment, avec tous les efforts qui sont faits depuis plusieurs saisons, confirmer des dernières compétitions africaines et même les prestations sur les championnats du monde l’année dernière par une qualification au mondial en Espagne. Je pense qu’aujourdhui, le premier combat qu’on a perdu est celui de l’agressivité, de l’engagement. Ensuite, le deuxième combat qu’on a perdu sur un quart de finale c’est le combat de la discipline. On a vu beaucoup d’indiscipline sur le terrain par rapport à ce qu’on a imaginé faire. Et du coup, on a laissé le Congo faire le match qui lui a peut-être imaginé jouer sur le rythme. Ce statut de favori, on n’a pas su l’accepter et prendre le match à notre compte, à l’image de notre entame de match et ce but de Joséphine en fin de première mi-temps ou ce but en fin de match. On n’a pas su tenir le match nul pour aller en prolongations. J’ai dis aux joueuses que par expérience, une équipe qui égalise et qui arrive à revenir comme ça dans un match et à arracher le match nul, c’est souvent une équipe qui gagne en prolongations parce qu’elle fait très mal à la tête à l’équipe qui a mené durant tout le match. Tous ces ingrédients on n’a pas su les mettre en place. Dans les jours qui viennent, il faut vraiment que ce match-là soit étudié, revu et analysé pour comprendre l’attitude et le niveau qu’on a eu ce soir. On a fait des choses dans un match à élimination directe qui sont juste inacceptables dans la qualité technique, le respect des consignes sur le shoot, dans le mauvais changement et l’attitude sur le banc. Il y’a eu plein de choses ce soir (hier) qui ne sont juste pas acceptables dans un match à élimination directe.»

A noter que les Lionnes jouent leur match de classement (5-8 place), ce mercredi, face au Nigeria (11h GMT).