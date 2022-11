mardi 8 novembre 2022 • 188 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a invité, mardi, à Saly, les Lionnes du Handball à mouiller le maillot et remporter la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'ouvre, ce mercredi, à Dakar Arena de Diamniadio. Il s'exprimait, à l'occasion de la cérémonie de remise du drapeau national.

"Ce matin, m’échoit l’honneur et le privilège de vous remettre, au nom du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL, le Drapeau national qui est l’expression la plus achevée de notre identité et de notre unité. Comme vous le savez, c’est un acte de reconnaissance, d’encouragement et de motivation dans le cadre de votre participation à la 25éme édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Handball Dames que notre pays abrite du 09 au 19 novembre 2022.

Pour beaucoup d’entre vous, cette cérémonie revêt un aspect rituel et ne constitue pas, par conséquent, une première."



"Il s'agit encore de défendre le Sénégal et ses couleurs sur la scène sportive africaine"



"Mais, quelles que soient les circonstances, retenez que nous l’organisons et la vivons toujours avec la même ferveur enthousiaste, la même solennité et la même densité émotionnelle que lors de toutes les cérémonies de remise du Drapeau national aux équipes qui nous représentent.



Car, et vous le savez, il s’agit encore de défendre le Sénégal et ses couleurs sur la scène sportive africaine face à des adversaires, sans doute, aussi engagés et aussi tendus vers la performance.



Sur la route et durant la compétition, je ne doute point que vous porterez encore plus haut l’image d’un Sénégal déterminé à remporter la victoire finale.



C’est pourquoi, chaque fois que vous mettrez la balle de la petite sphère dans la cage de buts de l’équipe adverse, fut-elle la moins redoutable, sachez que vous nous avez soulagés en nous procurant un bonheur indescriptible."



"Faire preuve de courage et de patriotisme"



"Aussi, je vous demande encore, s’il en est besoin, de faire preuve de courage et de patriotisme pendant le temps de la compétition ; car le peuple sénégalais, uni dans sa solidarité et dans ses prières, vous suivra et vous accompagnera avec espoir et beaucoup d’admiration.



Admiration et considération, dis-je, car le port du maillot national, au-delà du statut de plénipotentiaire qu’il confère, permet à la personne concernée de se hisser à un niveau de dignité et de respectabilité plus immenses."



Mais cet honneur, si élevé soit-il, est proportionnellement une grande source d’exigences et de responsabilités pour vous qui représentez le Sénégal en Afrique et dans le Monde.

Chères Lionnes du Handball ;



La sélection à laquelle vous appartenez a été finaliste de la Coupe d’Afrique, et a enregistré une performance honorable lors de la dernière Coupe du Monde qui s’était déroulée en 2019 à Kumamoto au Japon, après une qualification obtenue lors de la CAN 2018 à Brazzaville en République du Congo.



Depuis quelques années donc, avec le potentiel dont vous disposez, vous avez bouleversé la hiérarchie sur les parquets d’Afrique où vous avez ouvert une page de gloire pour le Sénégal. Cette performance est le fruit d’une détermination sans faille de nos joueuses et de notre encadrement.



"Se concentrer davantage sur votre unique objectif qui est de remporter ce trophée"



"Comme vous le savez, il n’est pas donné à tous de savourer l’immense fierté de revêtir le maillot national. Il faut nécessairement faire partie des meilleures pour jouir de ce privilège.



Donc si vous êtes là aujourd’hui, c’est parce que vous avez déjà consenti d’énormes efforts et sacrifices que la nation reconnait et apprécie à juste titre.



En ma qualité de Ministre des Sports, pour avoir rencontré et échangé avec vos dirigeants et encadreurs ; pour avoir mesuré la rage et la tension toute sportive qui sont en vous, j’ai le sentiment que quelque chose est en train de se dessiner et qu’une nouvelle époque profite à l’horizon pour le Handball sénégalais.



Comme en attestent éloquemment les résultats prometteurs et encourageants obtenus et dont je salue l’initiative ; comme le confirment, par ailleurs, l’engagement et la combativité de vos dirigeants et de vos encadreurs administratifs et techniques au premier rang desquels le Président de la Fédération, l’Honorable Député Seydou Diouf, et l’ensemble de ses collaborateurs ; je suis convaincu que vous disposez de toutes les qualités techniques, tactiques mais aussi d’une capitale expérience pouvant vous permettre de trôner sur le toit du continent.



Je vous exhorte donc à vous concentrer davantage sur votre unique objectif qui est de remporter ce trophée, ici même au pays de la Téranga."



"Rester humbles et dignes"



"Pour terminer, je voudrais vous exhorter, chers membres de l’équipe nationale, à rester humbles et dignes et à vouer à l’adversaire un respect considérable, en toutes circonstances.



Dans ma conception de la responsabilité, quand on a le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait, la victoire finale reste la seule option possible. Nous n’en démordrons pas.



Nos pensées et nos prières ainsi que celles de la nation toute entière ne vous feront jamais défaut pendant cette campagne et nous serons toujours à vos côtés."

PUBLICITÉ