jeudi 3 février 2022 • 3407 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

L'entraîneur adjoint de l’Égypte Diaa al-Sayed, a demandé à la Caf, de repousser la finale jusqu'au lundi. Demande formulée après la qualification de spharaons contre le Cameroun, car le Sénégal, dit-il, son adversaire, bénéficie d'un jour de récupération supplémentaire

"Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi", a lancé l'entraîneur adjoint de l’Égypte Diaa al-Sayed après la qualification contre le Cameroun, jeudi, car le Sénégal, son adversaire, bénéficie d'un jour de récupération supplémentaire.



"Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme on a avancé le match pour le 3e place (de dimanche à samedi, NDLR), on joue lundi", a précisé le technicien, remplaçant en conférence de presse le sélectionneur Carlos Queiroz, exclu pendant le match.



Le Sénégal s'est qualifié mercredi contre le Burkina Faso (3-1) et l’Égypte a éliminé jeudi le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 1).



En 2019 les deux demi-finales de la CAN avaient été jouées le même jour. En 2017 l’Égypte a bénéficié d'un jour de récupération de plus que le Cameroun mais a perdu la finale (2-1). Cette année l'Egypte a disputée trois prolongations d'affilée pour se qualifier en finale.



Parlant de son équipe, il dira : "depuis longtemps nous sommes toujours sur la liste des favoris pour gagner cette compétition, l'Égypte a beaucoup gagné, il y a eu des changements de joueurs, mais nous sommes les favoris. Nous avons joué trois fois la prolongation, mais nous avons une très bonne préparation physique, un très bon entraîneur.



Au-delà de l'importance de son rôle sur le terrain, la présence de M. Mohamed Salah nous a conduit là où nous sommes. Nous avons senti la présence du peuple égyptien, c'est une grande fierté, mais il nous reste encore une étape à franchir."

PUBLICITÉ