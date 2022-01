vendredi 7 janvier 2022 • 1089 lectures • 0 commentaires

Après 1994 et 1996, la Sierra Leone va disputer sa troisième CAN au Cameroun. A quelques jours du début de la compétition, le sélectionneur John Keister a révélé avoir été menacé de mort.

"Je ne pense pas qu’il faille en arriver à ce point où ma vie est menacée parce que les gens pensent que les joueurs devraient être dans l’équipe et s’ils ne le sont pas, voilà ce qu’ils vont faire, a indiqué l'homme de 51 ans pour BBC Sport Africa. Nous avons parcouru un long chemin, il n’y a donc aucune raison pour les menaces de mort. Je pense que c’est très, très triste que l’on en arrive là. Quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, personne ne mérite cela."



"J’ai une famille, je m’occupe de ces garçons et j’ai un travail à faire. Cela me met en colère et pour moi, d’où je viens et de mon milieu, je sens que je dois faire quelque chose à ce sujet. Quel que soit le travail, je dois faire quelque chose", a rajouté Keister. La Sierra Leone débutera sa compétition face au tenant du titre, l'Algérie, mardi prochain.

