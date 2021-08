vendredi 27 août 2021 • 272 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national, Aliou Cissé était face aux journalistes, ce vendredi, pour annoncer la liste des 25 joueurs qui vont défendre les couleurs du Sénégal, lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

"Je remercie le président de la Fédération et le Comité exécutif qui sont avec moi aujourd’hui pour la publication de la liste. 25 noms sont donnés. Le mois dernier, j’avais expliqué que les matchs les plus difficiles à préparer sont les matchs de fin et de début de saison. Ici, on a beaucoup de catégorie de joueurs qui sont en attente de signer quelque, d’autres sont dans de nouveaux clubs, d’autres comme le PSG ont de nouveaux joueurs", a d'abord dit le technicien.

Tirage CAN 2021

« Certains diront que c’est facile, d’autres que c’est difficile. Les 24 équipes qualifiées connaissent leurs adversaires. C’est à nous d’analyser nos adversaires, les prendre au sérieux. La Guinée, c’est un pays de foot, un bon potentiel, l’occasion de la rencontre entre Sadio Mané et Naby Keita mais aussi entre Kaba Diawara et moi. C’est une équipe qui a fini deuxième. Leur match perdu c’est contre la Namibie, adversaire au Mondial. Le Zimbabwe, on a joué contre eux en 2017. C’est énormèment de potentiel. Il a fini deuxième derrière l’Algérie qui a été tenue en échec (2-2). C’est l’une des meilleures équipes d’Afrique Australe. Il faudra bien les préparer d’autant que c’est notre premier adversaire. C’est important de gagner le premier match. Le Malawi, c’est la surprise, ils ont battu l’Ouganda pour se qualifier. On mettra autant de sérieux que contre la Tanzanie. S’ils sont là c’est qu’ils ont bien travaillé. »

Programmation des matchs des éliminatoires du Mondial 2022

« Il faut se concentrer sur ses deux matchs avant de préparer la Coupe d’Afrique. La date des deux matchs n’est pas le meilleur scénario. Le 1er c’est trop proche des championnats européens. Ils arriveront le lundi voire le mardi. C’est à nous de nous adapter. Cette pandémie et la gestion du protocole sanitaire y sont sans doute pour quelque chose. L’heure du match c’est peut-être dû à la panne d’électricité de la dernière fois. Il faudra qu’on s’adapte, les équipes européennes jouent à cette heure. On fera avec en attendant que le Stade de Diamniadio soit livré. »

Enjeux des éliminatoires du Mondial 2022

« Le Mondial est un objectif majeur. Est-ce que le Sénégal peut se qualifier ? Oui. J’irais même plus loin : nous devons nous qualifier. Ces éliminatoires sont difficiles, celle-là ne sera pas plus facile que la précédente. A nous d’avoir le caractère et la personnalité. Le Sénégal a un statut, il faut le montrer sur le terrain. A tous ces gens qui sont autour de l’équipe d’être conscient que nous sommes en mission. Le fait de se qualifier nous permettra d’évoluer. On sait aussi que les adversaires vendront cher leur peau pour passer. Ce sera un combat de titans, un combat de chefs, seuls les plus forts passeront. Cela pose la question du nombre de qualifiés. On a dix à douze équipes qui sont à même de représenter l’Afrique au Mondial. Le format aussi est très compliqué. J’espère dans le futur le continent aura plus d’équipes capables de le représenter. »

Les adversaires, Togo et Congo

« Le Togo, on suit. C’est une équipe en reconstruction qui vient de changer d’entraîneur. Duarte, c’était l’entraineur du Burkina Faso. Souvent, il nous a portés chance. Nous l’attendons de pied ferme. C’est une équipe qui a été entraînée par Claude Le Roy pendant trois ans. Ce qui est important c’est le Sénégal, les ingrédients qu’on est capables de mettre comme nous l’avons fait lors des derniers matchs comme la première mi-temps contre la Zambie et la deuxième période contre le Cap Vert. Il ne faut pas sous-estimer ces victoires. La Zambie n’a pas perdu contre l’Algérie, championne d’Afrique, le Cap Vert venait de battre l’équipe olympique du Brésil. Les périodes qui restent nous donnent des pistes d’amélioration. »

Absence de l'arrière local Moutarou Baldé

« Actuellement, on a Ibrahima Mbaye qui est avec nous. En interne, on a des possibilités avec certains garçons. Il y aura encore des mouvements vu qu’il y a des garçons incertains. Moutarou Baldé (Teungueth FC), je l’ai emmené en sélection olympique. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on le suit. S’il doit venir, ça se fera. »

Retour à la compétition pour Amath Ndiaye Diédhiou

« Je compte sur tous les joueurs sénégalais qui sont en place. Amath en fait partie. C’est vrai qu’il a été blessé pendant un an. Même s’il a repris l’année dernière. Peut-être qu’il sera là au mois d’octobre. J’ai appelé Sada Thioub par rapport à son expérience. Opa Nguette, Pape Wade, Ibrahima Niane sont capables de venir. Mais je suis obligé d’appeler 23. Je me bats pour avoir 25 à 26 joueurs. »

Pape Matar Sarr et le haut niveau

« C’est un garçon pétri de talent, il faut lui laisser le temps de s’adapter au football de haut niveau. Si Tottenham se faisait pour lui, ce serait un bon club. On va voir comment le faire adhérer à l’équipe nationale, au plan de jeu. »

Sofiane Diop et Pape Gueye

« J’ai discuté au mois de mars avec son père, un Sénégalais qui aime son pays. J’espère qu’il (Sofiane Diop) poussera son pays à jouer pour l’équipe nationale. Il a été convoqué en équipe de France espoirs et non au Maroc comme on en parle. Saer Seck a parlé avec sa famille. Je lui rends hommage puisqu’il n’est plus là. J’espère qu’il restera un de nos fidèles partisans. Je n’ai pas vu où il (Pape Gueye) a dit qu’il veut jouer pour le Sénégal. Je suis entré en contact avec lui il y a trois mois. Il a un nouvel entraîneur en club, on lui laisse le temps. Au-delà, il y a d’autres joueurs. Mais on veut rester dans cette continuité du mois de juin.»