samedi 29 janvier 2022 • 316 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Cameroun) C'est une bonne nouvelle. Ismaila Sarr sera dans le groupe du Sénégal, pour affronter la Guinée équatoriale, ce dimanche, à Yaoundé, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

"Il se porte bien. Ces deux ou trois derniers jours, il s'est bien entraîné. On esprère qu'il sera au top pour demain. Mais, ce qui est sûr c'est qu'il sera dans le groupe pour le match contre la Guinée équatoriale. Mais, on fera pas n'importe quoi avec lui car nous sommes aussi en contact avec les autres médecins de Watford. D'ailleurs, nous sommes satisfaits de leur travail", a fait savoir, le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, lors de la conférence de presse de veille de match.

Pour rappel, le Sénégal défie la Guinée équatoriale, ce dimanche, à Yaoundé, à 19h GMT.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)