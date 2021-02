dimanche 14 février 2021 • 216 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Tout juste une semaine après la fin du CHAN 2020, une autre compétition continentale débute ce dimanche avec la CAN des moins de 20 ans au programme en Mauritanie, qui accueille pour l’occasion le premier grand tournoi de football de son histoire.

Cette édition est marquée par le passage de 8 à 12 sélections, ce qui signifie que deux des meilleurs troisièmes de groupes seront qualifiés et que des quarts de finale auront lieu pour la première fois. En revanche, contrairement aux éditions précédentes, la compétition ne délivrera aucun billet pour le Mondial U20 pour la simple et bonne raison que la FIFA a décidé d’annuler l’édition 2021, initialement programmée en Indonésie, en raison du Covid-19.

Cette édition va aussi se distinguer par le plateau très renouvelé qu’elle propose puisque 6 des 12 sélections en lice vont découvrir la compétition ! Il s’agit du pays-hôte mauritanien, de la Centrafrique, du Mozambique, de la Namibie, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

Etienne Eto’o en tête d’affiche

Tous deux éliminés en phase de groupes il y a deux ans, le Ghana et le Burkina Faso sont les deux seuls survivants de la précédente édition, à l’inverse du tenant du titre malien, pas qualifié, pas plus que le Sénégal, finaliste malheureux des trois dernières éditions. Dans ce contexte, il serait tentant de faire du Cameroun, vainqueur de la dernière CAN U17, le favori naturel du tournoi, mais l’effectif a beaucoup changé entretemps. Les Lionceaux Indomptables pourront tout de même compter sur la star de ce tournoi, Etienne Eto’o, fils de la légende Samuel Eto’o et attaquant du Real Oviedo en Espagne. Reste à savoir comment le jeune homme de 18 ans parviendra à gérer la pression qui pèse sur ses épaules.

Récemment retenu pour la première fois avec l’équipe première de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain marocain Oussama Targhalline fera également partie des têtes d’affiche au même titre que ses compatriotes Nabil Touaizi (Espanyol Barcelone, ex-Manchester City) et Zacarias Ghailán (ailier des U19 du FC Barcelone).

Rendez-vous ce dimanche à partir de 20h en temps universel (21h en France) pour le match d’ouverture entre la Mauritanie et le Cameroun, au stade Olympique de Nouakchott !

