iGFM (Dakar) Ce mardi à Alger, jour de choc des extrêmes dans le groupe A de la CAN U17. Pays organisateur, l'Algérie croisera le fer avec le Sénégal, avec pour enjeu la première place et la qualification en quarts de finale.

Devant un public entièrement acquis à sa cause, la formation dirigée par le sélectionneur Arezki Remmane tentera d’obtenir le scalp des Lionceaux du Sénégal au Stade Nelson Mandela de Baraki (16h GMT). Une deuxième victoire en autant de matchs assurerait aux compagnons de Younes Benali la qualification pour les quarts de finale, après avoir facilement disposé de la Somalie (2-0) samedi en match d’ouverture. Mais cette fois, la marche sera un cran plus haute car en face, Serigne Saliou Dia et ses hommes se sont rassurés dimanche en dominant le Congo (1-0) malgré un gros manque d'efficacité. Ces derniers comptent jouer un vilain tour à leurs hôtes et envoyer un message à tous les autres concurrents.



Du côté du Congo et de la Somalie, il y a urgence de points, mais surtout de victoire. Défaits d'entrée, les deux équipes s'affrontent, ce mardi soir (19h GMT), après l’opposition entre les deux leaders du groupe. Malheur au vaincu !