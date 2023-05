mardi 16 mai 2023 • 292 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La bonne dynamique du football qui se confirme par la qualification des lionceaux à la finale de la CAN U17, a fait réagir Diomansy Kamara. Sur le plateau de Talents d'Afrique sur Canal+, l'ancien international sénégalais dévoile les raisons de l'éclair de la petite catégorie.

"On est sur une bonne dynamique et on voit également qu'aujourd'hui le penalty et le Sénégal c'est une bonne histoire d'amour. Mais au-delà de tout ça, c'est tout un travail qui a été fait depuis plusieurs années.



Les catégories de jeunes, ce qui est intéressant c'est qu'au départ c'était Malick Daf qui avait les U17 avant de passer chez les U20 avec qui il a réussi à gagner la CAN. Il y a très peu de mouvement au niveau des coachs et c'est ce qui permet à la poucette sénégalaise d'être très compétitive et de gagner des trophées sur le continent."

