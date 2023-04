vendredi 28 avril 2023 • 657 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 15ème édition de la CAN U17 se déroule du samedi 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. Retour sur le format et les enjeux de la compétition.

Le format de la compétition



12 équipes prennent part à la compétition et sont réparties en 3 groupes composés chacun de 4 formations. Les deux premiers de chaque poule accèdent aux quarts de finale ainsi que les deux meilleurs 3es parmi les 3 groupes. Seules 4 équipes seront donc éliminées à l’issue du premier tour.



Les enjeux de la CAN U17



4 qualifiés pour le Mondial U17



Les 4 équipes qui parviendront à atteindre le dernier carré de cette nouvelle édition de la CAN U17 seront directement qualifiées pour la Coupe du monde U17 qui se déroulera du 10 novembre au 2 décembre 2023. Le pays organisateur n'a pas encore été dévoilé.



Lors du dernier Mondial U17, en 2019, les quatre représentants du continent africain avaient plutôt fait bonne figure puisque trois d'entre eux avaient réussi à atteindre les huitièmes de finale. L'Angola avait terminé second de son groupe (juste derrière le Brésil, futur vainqueur) avant de tomber contre la Corée du Sud (0-1), le Nigéria avait buté devant les Pays-Bas (1-3) et l'équipe du Sénégal s'était elle aussi fait surprendre à ce stade de la compétition par l'Espagne (2-1). Seul le champion d'Afrique camerounais, bon dernier de son groupe avec zéro point, était venu ternir ce bilan.

