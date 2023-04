vendredi 28 avril 2023 • 837 lectures • 0 commentaires

Sport 7 heures Taille

iGFM (Dakar) La 15ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans, se déroulera du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. A 24h du coup d'envoi de la compétition, tour d'horizon sur la fraude sur l'âge qui peut être un élément de blocage pour toutes les équipes.

La dernière édition de la CAN U17, qui s'est déroulée en 2019 en Tanzanie, a été entachée par de multiples polémiques concernant les fraudes sur l’âge. En effet, le Maroc avait accusé le Cameroun suite à sa défaite en phase de groupes, puis le Sénégal et le Nigeria avaient notamment déposé une réserve concernant deux joueurs de la Guinée, Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Keita, dont les documents avaient été falsifiés afin de les rajeunir d'un an. La Guinée, finaliste malheureux de cette édition 2019 puisque le Cameroun l'avait emporté en finale (0-0, 3 tab à 5), avait été lourdement sanctionnée. Le Syli U17 avait en effet été exclu des deux prochaines CAN U17, du Mondial 2019 de la catégorie et condamné à payer une amende d'un montant de 100 000 dollars. Les médailles de finaliste avaient été rendus et les deux joueurs mis en cause avaient écopé de deux ans de suspension.



Des tests IRM utilisés à tout moment de la compétition



Pour que de telles affaires, qui renvoient une mauvaise image du football africain, ne se reproduisent pas lors de cette nouvelle édition en Algérie, la Confédération africaine de football (CAF) a sorti les grands moyens puisqu'elle a mis en place des tests à imagerie par résonance magnétique (IRM) permettant de détecter les fraudes. Ces tests peuvent être utilisés à tout moment de la compétition. Si 4 joueurs ou plus d'une même équipe sont incriminés, celle-ci sera disqualifiée.



Le palmarès de la CAN U17



8 pays différents ont remporté la CAN U17 depuis sa création en 1995. À noter que les équipes du Ghana, du Nigéria, du Mali, du Cameroun et de la Gambie ont toutes remporté cette compétition à deux reprises.



2021 : annulée en raison du Covid-19

2019 : Cameroun

2017 : Mali

2015 : Mali

2013 : Côte d'Ivoire

2011 : Burkina Faso

2009 : Gambie

2007 : Nigéria

2005 : Gambie

2003 : Cameroun

2001 : Nigéria

1999 : Ghana

1997 : Egypte

1995 : Ghana