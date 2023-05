lundi 8 mai 2023 • 221 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Place aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17, avec les huit meilleures équipes du continent qui s'affrontent pour une place dans le dernier carré ! On fait le point sur le programme qui nous attend.

Après les phases de groupes, qui ne sont finalement jamais la partie la plus excitante de ce type de compétition, place au début des matchs à élimination directe ! Le programme qui nous attend à l’occasion des quarts de finale de la CAN U17 promet donc du spectacle et des rencontres disputées. Les vainqueurs de ces affiches obtiendront leur billet pour les demi-finales, où ils auront l'opportunité de se rapprocher un peu plus du titre continental, qui se disputera lors de la finale le 19 mai prochain au stade Nelson–Mandela de Baraki (Alger). Une place en demi-finale leur donnera également accès à la Coupe du monde U17 qui aura lieu en fin d'année, du 10 novembre au 2 décembre prochain. Si les recruteurs étaient déjà nombreux à scruter les futur pépites lors des poules, ils seront encore plus attentifs pour ces matchs où l’enjeu se décuple peu à peu.



Sénégal-Afrique du Sud



Si la perfection n’existe pas, le Sénégal s’en est sans doute approché lors cette phase de poules de la CAN U17. Avec trois victoires en trois matchs et sept buts inscrits pour zéro encaissé, les Lions ont fait fort. Le Congo (1-0), l’Algérie, pays hôte (0-3) et la Somalie (0-3) l’ont appris à leurs dépens. C’est donc avec le plein de confiance (et d'argent !) que les lionceaux aborderont ce quart de finale face à l’Afrique du Sud.



De leur côté, les Amajimbos ont un parcours plus cabossé dans cette Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. Vaincus dès leur premier match (défaite 2-0 contre le Maroc), ils ont su réagir en s’imposant 3-2 devant la Zambie avant de chuter de nouveau contre le Nigéria, ce samedi (2-3). Un bilan mitigé de trois points en autant de matchs mais qui leur suffit pour finir parmi les meilleurs troisièmes et ainsi faire partie des quarts de finaliste.



Le programme des quarts de finale de la CAN U17 :

Mercredi 10 mai à 16h : Sénégal-Afrique du Sud

Mercredi 10 mai à 19h : Maroc-Algérie

Jeudi 11 mai à 16h : Mali-Congo

Jeudi 11 mai à 19h : Nigeria-Burkina Faso

