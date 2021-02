mercredi 24 février 2021 • 399 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal connaît ses adversaires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17, à l'issue du tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football (CAF), ce mercredi.

Le pays-hôte hérite d’un groupe A abordable où la Côte d’Ivoire fera figure de principal concurrent devant deux sélections qui n’ont jamais franchi la phase de groupes : la Zambie et l’Ouganda, qui aura l’honneur d’affronter les Lionceaux de l’Atlas à l’occasion du match d’ouverture. La poule B sera composée du Nigeria, traditionnel ogre de la catégorie, qui fera face à l’Algérie, au Congo et à la Tanzanie.

Enfin, le groupe C s’annonce très relevé avec le tenant du titre camerounais qui devra tenir son rang face au Sénégal et au Mali, très performants ces dernières années en catégorie de jeunes, et à l’Afrique du Sud, qui fait son grand retour après sa 2e place décrochée en 2015. On notera également les retrouvailles entre Sénégalais et Maliens finalistes de la dernier tournoi de l'UFOA/A remporté par le Sénégal, à Thiès.

Comme à la CAN U20, qui se déroule actuellement en Mauritanie, les deux meilleurs 3es des trois groupes seront qualifiés pour les quarts de finale.

Cette CAN des moins de 17 ans se déroulera du 13 au 31 mars 2021 au Maroc, dans les villes de Rabat, Mohammedia et Casablanca.

La composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d’Ivoire.

Groupe B : Nigéria, Tanzanie, Algérie, Congo.

Groupe C : Cameroun, Sénégal, Mali, Afrique du Sud.