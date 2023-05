dimanche 14 mai 2023 • 550 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'équipe U17 du Sénégal, Serigne Saliou Dia, s'est exprimé sur la demi-finale de la CAN de la catégorie, contre le Burkina Faso, prévue, ce dimanche (16h GMT), à Annaba (Algérie).

Le match



"On va aborder ce match avec beaucoup de lucidité et de sérénité parce que c’est un match couperet, à résultat immédiat comme c’était le cas en quart de finale. Il va falloir qu’on soit très patient sur ce que l’on fait. Il va falloir aussi qu’on soit très concentré parce ce sont des matchs qui peuvent basculer sur des détails. Plus on avance dans la compétition, plus les joueurs sont fatigués. Je pense que la motivation est toujours là parce qu’après ce match il y a une finale. Et une finale ça peut arriver tous les dix ans. Il faudra qu’on engage ce match de la manière qu’on a abordé les autres matchs qu’on a joués parce que notre objectif était de prendre les matchs un à un et de les jouer comme une finale."



L'Etat d'esprit



"L’état d’esprit est là. On est animé par cette volonté de toujours aller de l’avant, de progresser. On a le groupe et le talent qu’il faut. Les gens nous ont plus ou moins respectés au fil de la compétition. Ce sera à nous de mettre en exergue cela. Comment ? En continuant de jouer comme on avait l’habitude de le faire, en essayant d’avoir le ballon, de presser très haut, d’être très fort dans les pressings et contre-pressings. C’est notre marque de fabrique."



L'adversaire



"C’est un adversaire de taille. On a eu à jouer contre elle au Maroc. C’est une équipe très solide avec de bonnes individualités, qui sait faire dos rond et qui sait varier dans son jeu. On a quelques informations sur eux et on essaiera de mettre notre plan de jeu par rapport à tout cela pour essayer de sortir victorieux de ce match."