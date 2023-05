mercredi 10 mai 2023 • 510 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans se jouent, ce mercredi. Sénégal-Afrique du Sud et Maroc-Algérie se disputent une place en demies.

Sénégal-Afrique du Sud et Maroc-Algérie. Nous voilà face à 4 nations majeures du football africain, qui se disputent une place dans le dernier carré de cette Coupe d’Afrique des Nations U17 ce mercredi. Les détails :



Amara Diouf pour porter les lionceaux



Les Lionceaux traversent cette CAN comme une véritable armée de cyborgs. Infranchissables (0 buts encaissés) et prolifiques (7 buts), ils ont été étincelants durant leurs trois matchs de poules face au Congo (1-0), à l’Algérie (0-3) et à la Somalie (0-3). Comme dit plus haut, ils ont pu compter sur le talent du jeune Amara Diouf (16 ans), auteur de trois pions et nommé à deux reprises homme du match. Un gabarit modeste (1m73, 68 kg) mais une adresse devant le but à faire pâlir plus d’une défense adverse. De grandes écuries européennes pourraient d’ailleurs se positionner sur lui à l’issue du tournoi.



Les Sud-africains contraints de montrer un visage plus convaincant



Du côté de l’Afrique du Sud, on se dit sans doute pour se rassurer qu’un démarrage en trombe ne veut pas dire aller jusqu'au bout. A raison. Quoi qu’il en soit, les Amajimbos devront monter en puissance très vite s’ils veulent continuer l’aventure. Car leurs prestations jusqu'à présent laissent sceptiques les observateurs et les fans. Il y a bien eu cette victoire devant la Zambie lors du second match (3-2), mais les deux autres rencontres se sont à chaque fois conclues par une défaite (2-0 contre le Maroc et 2-3 devant le Nigéria). Il faudra donc faire plus dans les rangs sud-africains pour atteindre le dernier carré.



Le programme du jour



16h : Sénégal-Afrique du Sud au stade Nelson–Mandela (Alger)



19h : Maroc-Algérie au stade Mohamed Hamlaoui Constantine