vendredi 26 février 2021 • 48 lectures • 0 commentaires

Sport 24 mins Taille

iGFM (Dakar) Maroc-Tunisie et Centrafrique-Gambie sont les deux dernières affiches des quarts de finale de la CAN U20, ce vendredi, en Mauritanie.

Comme on se retrouve ! Tout juste deux mois après s’être affrontés durant les éliminatoires (0-0), le Maroc et la Tunisie se font face ce vendredi (coup d’envoi à 16h en temps universel, soit 17h en France) à l’occasion des quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans, à Nouadhibou en Mauritanie.

Derby Maroc-Tunisie

Invaincus et arrivés en tête de leur groupe, les Marocains partiront légèrement favoris, eux qui espèrent surfer sur la dynamique de leur succès face à la Tanzanie (3-0) face à des Tunisiens qui restent à l’inverse sur une défaite surprise contre la Centrafrique (1-2) et qui se sont qualifiés uniquement grâce à leur place parmi les meilleurs 3es.

«Ce sera un derby du Maghreb, c’est un football que nous connaissons bien pour l’avoir joué récemment lors des éliminatoires. De toute façon, pour gagner, il faut jouer et battre tout le monde, nous allons nous préparer en conséquence et donner le meilleur de nous-mêmes», a prévenu le sélectionneur marocain Zakaria Aboub.

En plus d’avoir l’avantage de connaître le stade Municipal de Nouadhibou, où ils ont affronté la Gambie (1-0) et le Ghana (0-0), les Lionceaux de l’Atlas enregistrent les retours du défenseur central de l’AS Monaco, Fouad El Maach, et du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Oussama Targhalline, tous deux remis du Covid-19 mais qui risquent d’être un peu courts physiquement pour débuter la partie. Face à des Tunisiens qui auront à cœur de prouver que leur revers contre la Centrafrique était juste un accident, ce derby s’annonce toutefois très indécis… A noter que le vainqueur de ce choc affrontera l’Ouganda lundi en demi-finales.

Centrafrique-Gambie, qui sera la plus belle surprise ?

Voilà deux sélections qu’on n’attendait pas forcément à ce stade de la compétition ! Au terme d’un parcours un peu similaire, la Centrafrique et la Gambie vont en découdre ce vendredi (coup d’envoi à 19h en temps universel, soit 20h en France) à l’occasion des quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans, à Nouakchott en Mauritanie.

Avec un point au compteur après deux journées, les deux sélections étaient en effet mal embarquées avant d’aborder la dernière journée de la phase de groupes, qui plus est face à un adversaire qui paraissait supérieur sur le papier. Mais la Centrafrique a surpris la Tunisie (2-1) tandis que la Gambie terrassait le Ghana (2-1) et les deux sélections ont finalement terminé 2es de leur poule respective !

Plus fringante offensivement (4 buts marqués), la Centrafrique devra en revanche surveiller ses arrières (5 buts encaissés) face à une Gambie peut-être un peu moins flamboyante mais plus équilibrée (3 buts marqués et autant encaissés). 3es de l’édition 2007, les Scorpions U20 ambitionnent de nouveaux exploits face à des Centrafricains qui n’ont qu’une idée en tête : prolonger leur rêve pour leur première participation à la compétition ! Le vainqueur se frottera au Ghana en demi-finales.

Avec Afrikfoot