iGFM (Dakar) A moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U20 (19 février-11 mars 2023), des recruteurs des principaux clubs africains et internationaux rejoignent le Caire, selon Cafonline.

La CAF a été inondée par un nombre sans précédent de demandes de la part de recruteurs et de clubs qui cherchent à obtenir une accréditation pour l'événement.



Le tournoi continue de susciter l'intérêt des recruteurs et des experts techniques de différents clubs, qui seront présents sur les trois sites.



"L'intérêt des scouts et du public international est vraiment incroyable", a commenté le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba.



"Mais cela ne devrait pas être une surprise pour nous et pour l'administration de la CAF, car nous savons que le football africain est en pleine ascension. Le talent est ici, en Afrique, et la Coupe d'Afrique des Nations U20 TotalEnergies est une plateforme parfaite pour mettre en valeur ce talent. Nous faisons de notre mieux pour répondre aux demandes des recruteurs."



Mosengo-Omba a ajouté : "Le but ultime est de garder les meilleurs talents africains en Afrique dans un avenir pas si lointain, c'est pourquoi il est important que le président de la CAF, Dr Motsepe, et le Comité exécutif prennent des mesures pour augmenter les prix et poursuivre l'idée d'une Super Ligue africaine."



Le tournoi a été un vivier de stars africaines qui ont ensuite brillé sur la scène mondiale. Des joueurs comme Seydou Keita (Mali), Mohamad Salah (Égypte), Yaya Toure (Côte d'Ivoire), Patson Daka (Zambie) et Mido (Égypte) sont des produits de la CAN U20.



Douze équipes participent à cette 23e édition : l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, le Mozambique, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Congo, la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie.



Le match d'ouverture est prévu le dimanche 19 février 2023 au Cairo International Stadium à 16h00 heure locale (14h00 GMT).



Les équipes qui atteindront les demi-finales seront automatiquement qualifiées pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA prévue en Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023.



Avec Cafonline