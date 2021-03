dimanche 7 mars 2021 • 95 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A l’issue du sacre du Ghana face à l’Ouganda (2-0) samedi en finale de la CAN des moins de 20 ans, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé l’équipe type de la compétition.

Alors que l’équipe victorieuse a tendance à se tailler la part du lion dans ce genre de distinction, le Ghana ne compte cette fois que deux représentants avec le gardien Danlad Ibrahim et le milieu offensif Abdul Fatawu, auteur de deux buts somptueux. Finaliste malheureux, l’Ouganda compte lui aussi deux ambassadeurs avec le défenseur Aziz Kayondo et Derrick Kakooza, meilleur buteur de la compétition (5 buts, photo). 3e du tournoi, la Gambie place aussi 2 éléments avec Lamarana Jallow et Jawra Lamin.

Le Burkinabè Joffrey Bazie, le Centrafricain Flory Yangao, le Camerounais Blondon Meyapya, le Tunisien Chibeb Labidi et le Marocain El Mehdi El Moubarik complètent ce onze composé de joueurs dont on devrait entendre parler dans les prochaines années !

L’équipe type de la CAN U20