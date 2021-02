CAN U20 : l’Ouganda écoeure le Burkina Faso et file en demies

jeudi 25 février 2021

iGFM (Dakar) Après le Ghana, l’Ouganda s’est à son tour qualifié pour les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans en venant à bout du Burkina Faso aux tirs au but (0-0, 5-3 tab) ce jeudi à Nouakchott en Mauritanie. Un dénouement frustrant pour les Etalons U20 qui ont dominé le match en se procurant les plus grosses occasions.

Juste avant la mi-temps, le Burkinabè Joffrey Bazié s’est ainsi heurté au haut de la barre sur coup franc avant que le gardien ougandais, Komakech, ne sauve son équipe à deux reprises en seconde période sur deux arrêts réflexes qui ont permis d’éviter deux buts contre son camp. Pas parvenues à trouver la faille durant le temps réglementaire ni la prolongation, les deux sélections s’en sont donc remis aux tirs au but, comme dans le premier quart de finale.

Mis en échec dès leur première tentative lorsque Komakech, décidément le grand homme de ce match, a détourné le tir de Yacouba Djiga, les Etalons U20 ont couru derrière le score durant toute la séance, en vain, puisque Semakula a marqué et fini par envoyer les Ougandais en demi-finales dès leur première participation à la compétition ! Les Cranes U20 y affronteront le vainqueur de Maroc-Tunisie à suivre vendredi.

