lundi 15 février 2021 • 132 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Fortunes diverses pour l'Ouganda et le Burkina Faso, ce lundi, lors de la première journée de la CAN U20, se déroulant en Mauritanie.

Après la victoire du Cameroun contre l’hôte mauritanien (1-0) dimanche lors du match d’ouverture de la CAN des moins de 20 ans, l’Ouganda a disposé du Mozambique (2-0) ce lundi à Nouakchott pour s’emparer des commandes du groupe A devant les Lionceaux Indomptables. Dans ce match opposant deux sélections qui découvraient la compétition, Derrick Kakooza (57e sp) et Steven Sserwadda (86e) ont offert la victoire aux Cranes U20 en seconde période.

Avec trois points au compteur, le Cameroun et l’Ouganda sont déjà bien partis pour se qualifier puisque deux des trois meilleurs troisièmes de groupes accèderont aux quarts de finale. La 2e journée de ce groupe sera à suivre dès mercredi avec Cameroun-Ouganda et Mozambique-Mauritanie.

Dans le premier match du groupe B, le Burkina Faso et la Tunisie se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). A 19h, la Centrafrique et la Namibie s'affrontent dans le duel des novices.

Avec Afrikfoot