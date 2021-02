jeudi 18 février 2021 • 61 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après son match nul initial contre le Burkina Faso (0-0), la Tunisie a retrouvé du mordant et décroché sa première victoire à la CAN des moins de 20 ans en disposant de la Namibie (2-0) ce jeudi à Nouakchott en Mauritanie dans le groupe B.

Plus jeune joueur de la CAN senior en 2019, Marc Lamti (Hanovre 96) a ouvert le score de la tête sur coup franc en profitant d’une erreur d’appréciation du gardien adverse (1-0, 29e). Passeur décisif sur cette action, Hassan Ayari (Sheffield United) a ensuite inscrit le but du break d’une puissante demi-volée dans la surface (2-0, 49e).

En attendant le résultat de Centrafrique-Burkina Faso dans la soirée, les Aigles de Carthage U20 se détachent seuls en tête du groupe avant de terminer la phase de poules par un match contre la Centrafrique dimanche. Etant donné que deux des trois meilleurs 3es de poules seront qualifiés, les jeunes pousses de Maher Kanzari ont certainement fait le plus dur avec cette victoire.

Le classement provisoire du groupe B : Tunisie 4 points, Centrafrique 1 pt (-1 match joué), Burkina Faso 1 pt (-1 match joué), Namibie 1 pt

Avec Afrikfoot