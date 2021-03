samedi 6 mars 2021 • 116 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Ghana a remporté la coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, pour la quatrième fois de son histoire et ce, après avoir battu l’Ouganda (2-0) en finale qui s’est jouée samedi soir à Nouakchott.

La CAN des moins de 20 ans s’est terminée ce samedi 6 mars avec la finale qui opposait le Ghana à l’Ouganda au Stade Olympique de Nouakchott en Mauritanie. Les Black Satellites, déjà vainqueurs de la compétition à trois reprises, se sont imposés 2-0 face aux Cranes, qui disputaient la phase finale pour la première fois de leur histoire. Daniel Afriyie Barnieh a inscrit les deux buts de la rencontre (22e et 51e). Les Black Satellites rejoignent l’Égypte qui compte quatre victoires. Le Nigeria reste toujours la nation la plus titrée avec 7 trophées.