CAN U20 : le Ghana éjecte le Cameroun et file en demies !

jeudi 25 février 2021

iGFM (Dakar) On connaît un premier qualifié pour les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans ! Pas forcément favori au coup d’envoi car qualifié seulement parmi les meilleurs 3es de groupes, le Ghana s’est emparé du premier billet en écartant le Cameroun (1-1, 4-2 tab) aux tirs au but ce jeudi à Nouakchott en Mauritanie

Dos à dos après 90 minutes malgré plusieurs occasions nettes de chaque côté, les deux anciens vainqueurs de l’épreuve ont attendu la prolongation pour trouver la faille sur une tête du Camerounais Kevin-Prince Milla (aucun lien de parenté avec l’illustre Roger Milla), trouvé à la 103e minute sur un corner frappé par Etienne Eto’o. Un coaching gagnant de la part du sélectionneur Christophe Ousmanou car les deux joueurs étaient tous deux entrés en jeu ! Mais les Black Satellites ont réagi aussitôt et égalisé sur une reprise un peu ratée dans la surface de Frank Boateng, lui aussi sorti du banc, dont le rebond a surpris Hecube (104e).

Tout s’est donc joué aux tirs au but et, après deux premières tentatives réussies de chaque côté, les Camerounais ont échoué sur leurs deux suivantes, Ali trouvant la barre puis Milla voyant sa frappe trop molle facilement bloquée par Ibrahim, permettant ainsi au Ghana d’accéder aux demi-finales où il affrontera le vainqueur de Centrafrique-Gambie qui se tiendra vendredi.

Afrikfoot

Publié par Mamadou Salif editor