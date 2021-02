vendredi 19 février 2021 • 103 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le groupe C de la CAN des moins de 20 ans n’a pas encore rendu son verdict. Alors qu’ils avaient l’occasion de se qualifier en quart de finale en cas de succès, le Maroc et le Ghana se sont neutralisés (0-0) ce vendredi à Nouadhibou en Mauritanie.

Les regrets seront davantage côté marocain puisque les Lionceaux de l’Atlas U20 se sont créés les meilleures opportunités. D’entrée, Mouloua et Essahel ont obtenu une énorme double occasion mais le premier s’est heurté au gardien et le retourné du second a été détourné du bout des doigts sur la barre par le portier ghanéen. En seconde période, Bentayeb s’est à son tour montré menaçant mais il n’a pas cadré sa frappe en pivot.

Alors que la Gambie et la Tanzanie ont marqué leur premier point en se neutralisant un peu plus tôt (1-1), tout se jouera lors de la dernière journée dans cette poule avec Ghana-Gambie et Tanzanie-Maroc à suivre lundi. Avec 4 unités au compteur et 3 points d’avance, ça sent tout de même bon la qualif’ pour le Maroc et le Ghana qui pourront au pire certainement briguer une place parmi les meilleurs 3es.

Le classement : Ghana 4 points (+4), Maroc 4 pts (+1), Gambie 1 pt (-1), Tanzanie 1 pt (-4)

Afrikfoot