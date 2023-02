samedi 25 février 2023 • 388 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal a sévèrement battu le pays hôte, l’Egypte (4-0), ce samedi au Caire, à l’occasion de la troisième journée de la phase de poules dans le groupe A de la CAN U20.

Trois matchs et trois victoires pour le Sénégal. Après avoir battu le Nigeria (1-0) et enfoncé le Mozambique (3-0), les Lionceaux ont sévèrement corrigé le pays hôte, l’Egypte (4-0), ce samedi à l’occasion des troisième matchs de poule dans le groupe A.



Après une première période sans but, les Sénégalais vont prendre le jeu à leur compte lors de la deuxième mi-temps. C’est donc logiquement qu’ils ouvrent le score à la 59e minute par Pape Demba Diop. Dix minutes plus tard, Ibou Sané corse l’addition pour le Sénégal.



Pape Demba Diop va finalement s’offrir un triplé avec deux autres buts aux 73e et 76e minutes. Score final, 4-0.



Le Sénégal survole son groupe et attend de pied ferme son adversaire en quarts de finale.