jeudi 2 mars 2023 • 1089 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe a obtenu son billet pour les demi-finales de la CAN U20 et la prochaine Coupe du monde de la catégorie, après sa victoire en quarts, contre le Bénin, jeudi, au Caire.

Auteur de l'unique but (50e) sur une tête plongeante sur un magnifique coup-franc de Lamine Camara, le capitaine Samba Diallo a permis à ses partenaires de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans.



Mission accomplie donc pour les Lionceaux qui affronteront lundi le vainqueur de Congo-Tunisie, qui se jouera vendredi. Ce succès leur permet d'assurer d'ores et déjà leur présence à la Coupe du monde U20 qui se déroulera du 20 mai au 11 juin prochains en Indonésie. C'est la quatrième fois de son histoire que le Sénégal se qualifie à la Coupe du monde après 2015, 2017 et 2019.