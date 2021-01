lundi 25 janvier 2021 • 75 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Confédération africaine de football (CAF) procédait ce lundi au tirage au sort de la CAN des moins de 20 ans qui se déroulera du 14 février au 4 mars prochains en Mauritanie.

Pour cette première édition à 12 équipes (contre 8 auparavant), le pays-hôte hérite d’un groupe A homogène mais abordable. Derrière le Cameroun qui fera figure de favori et qui pourrait faire appel au fils de Samuel Eto’o dans sa liste, les Mourabitounes U20 semblent en effet partir sur la même ligne que l’Ouganda et le Mozambique qui vont eux aussi découvrir la compétition.

Dans le groupe B, le Burkina Faso, éliminé en phase de groupes de la précédente édition, fera face à trois «novices» : la Tunisie, la Namibie et la Centrafrique. Dans le groupe C enfin, le Ghana et le Maroc, deux anciens vainqueurs de la compétition, partiront favoris devant la Gambie et la Tanzanie, deux nations montantes dont il faudra tout de même se méfier.

Les groupes de la CAN U20 :

Groupe A : Mauritanie, Cameroun, Ouganda, Mozambique

Groupe B : Burkina Faso, Tunisie, Namibie, Centrafrique

Groupe C : Ghana, Tanzanie, Gambie, Maroc

