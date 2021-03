lundi 1 mars 2021 • 93 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les demi-finales de la CAN U20 se jouent, ce lundi, en Mauritanie. Gambie-Ghana et Ouganda-Tunisie sont les affiches.

Triple vainqueur de la compétition, le Ghana sera le favori naturel au moment de défier la Gambie ce lundi au Stade Olympique de Nouakchott en Mauritanie en demi-finale de la CAN des moins de 20 ans (coup d’envoi à 16h en temps universel, soit 17h en France). Sur le papier du moins, car, sur ce que les deux équipes ont montré durant cette édition, on serait tenté de dire que les Scorpions U20 partent avec un petit avantage.

En effet, les Gambiens restent sur deux probants succès face au… Ghana (2-1) lors du dernier match de poules et en quart de finale contre la Centrafrique (3-0). Cette victoire acquise face aux Black Satellites il y a tout juste une semaine pourrait d’ailleurs peser dans la balance.

La Gambie pour l’histoire

«Nous avons un avantage psychologique mais ça ne veut rien dire à ce niveau de la compétition, le Ghana l’un des plus grands palmarès du football mais nous ne nourrissons aucun complexe, nous allons donner tout ce qu’on a pour gagner cette rencontre. Oui, l’objectif c’est de gagner pour entrer dans l’histoire de notre football», a prévenu le sélectionneur gambien Matar Mboge qui rêve de faire mieux que la 3e place décrochée en 2007, ce qui passe par une qualification ce soir.

«Ce ne sera pas la même chanson, comparé au premier match», a toutefois prévenu son homologue ghanéen Abdul Karim Zito, dont l’équipe a sorti le Cameroun aux tirs au but au tour précédent (1-1, 4-2 tab) et qui reste ambitieux mais prudent. «C’est un match à élimination directe et nous serons prêts à aller chercher la victoire. (…) Sur le papier, on peut dire que le Ghana est favori contre la Gambie mais les choses ont évolué, la Gambie a une belle équipe et elle le démontre à chaque occasion sur le terrain.» Avec leur facteur X, Abdul Fatawu Issahaku, auteur de deux superbes buts de l’extérieur de la surface, les Ghanéens disposent d’une arme secrète capable de frapper à tout moment, ce qui peut faire la différence dans ce genre de match…

Ouganda-Tunisie, duel d'outsiders

L’Ouganda et la Tunisie, qui participent tous deux à leur première CAN des moins de 20 ans, ont l’occasion de réaliser une performance historique s’ils parviennent à se qualifier pour la finale à l’issue de la confrontation qui les opposera en demi-finale ce lundi au Stade Olympique de Nouakchott en Mauritanie (coup d’envoi à 19h30 en temps universel, soit 20h30 en France).

Pas forcément attendues à ce stade de la compétition, ces deux sélections ont en commun d’avoir subi mais fait le dos rond en quart de finale pour finalement se qualifier aux tirs au but, face au Maroc pour la Tunisie (0-0, 4-1 tab) et contre le Burkina Faso pour l’Ouganda (0-0, 5-3 tab). Les Tunisiens s’étant révélés plus tactiques que spectaculaires depuis le coup d’envoi de la compétition (deux 0-0 en quatre matchs), cette demie pourrait bien se jouer à nouveau aux tirs au but, à moins que les Cranes, qui risquent d’avoir du mal à mettre en place leurs attaques rapides, ne parviennent à emballer cette rencontre.

«En face, nous aurons l’équipe la plus tactique du tournoi, qui dispose d’une belle qualité technique. Aucune équipe n’est favorite et tout le monde va tout donner pour remporter le trophée», a résumé le sélectionneur ougandais Morley Ochama. «Ce sera un match difficile contre une belle équipe de l’Ouganda qui joue un football physique et tactique. Nous aurons une belle opposition et c’est l’équipe qui sera prête au bon moment qui l’emportera», a pour sa part prévenu le sélectionneur tunisien Maher Kanzari. Suspense…

