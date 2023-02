lundi 20 février 2023 • 404 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur sénégalais Malick Daf a déclaré sur Cafonline, que gagner contre les sept fois champions de la Coupe d'Afrique des Nations U-20 TotalEnergies est un exploit pour le moral de son équipe.

"Le résultat va grandement remonter notre moral et augmenter notre désir de continuer à en faire plus", a déclaré Daf aux journalistes.



"Il y avait un fort désir des deux équipes de gagner aujourd'hui. Nous avons travaillé dur et mis en place le bon plan pour affronter le Nigeria et gagner. Nous remercions Dieu d'avoir remporté cette victoire importante", a déclaré l'ancien entraîneur national des moins de 17 ans. "Nous avons affronté les anciens champions d'Afrique, qui forment une équipe solide et qui jouent un très bon football."



Un match important contre le Mozambique



Les Sénégalais espèrent assurer leur place dans les huit derniers du tournoi lors de leur deuxième match du groupe lorsqu'ils affronteront le Mozambique.



Le Sénégal affrontera le fougueux Young Os Mambas qui a tenu le pays hôte égyptien en échec au Caire et attend le résultat pour les aider à se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition.



"Nous avons un match important avant le Mozambique, puis nous affronterons l'Egypte. La tâche n'est pas facile, mais nous continuerons à nous battre pour la victoire", a ajouté Daf.